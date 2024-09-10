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НОВОСТИ

РФ не будет вести переговоры с Украиной, пока не выкинет ВСУ со своей территории — Шойгу

09:20 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не будет вести переговоров с Киевом, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут выкинуты с территории РФ. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24».

«До тех пор, пока мы их [ВСУ] не выкинем с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем», — сказал он.

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