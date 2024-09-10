Около 20 человек, по предварительным данным, о пострадали в ДТП с автобусом в Якутии

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобус съехал с трассы в Алданском районе Якутии, по предварительным данным, пострадали около 20 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале управления Госавтоинспекции по региону.

«В Алданском районе на федеральной дороге „Лена“ перевернулся автобус с пассажирами. <…> По предварительным данным, пассажирский автобус съехал с трассы, в результате ДТП имеются около 20 пострадавших», — говорится в сообщении.