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НОВОСТИ

Великобритания допускает снятие антироссийских санкций - СМИ

10:00 10.09.2024 Источник: Известия

Лондон может снять санкции против Москвы, если будет установлена их неэффективность. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве Великобритании в России. Впрочем, в палате лордов предупреждают, что ожидать изменения подхода Соединенного Королевства к украинскому конфликту не стоит, так как его действия зависят от позиции США.

В экспертном сообществе считают, что Великобритания вряд ли снимет ограничения с РФ. Тем не менее в последнее время риторика европейских стран, кажется, постепенно меняется.

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