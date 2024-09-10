Великобритания допускает снятие антироссийских санкций - СМИ
10:00 10.09.2024 Источник: Известия
В экспертном сообществе считают, что Великобритания вряд ли снимет ограничения с РФ. Тем не менее в последнее время риторика европейских стран, кажется, постепенно меняется.
НОВОСТИ
- 10:32 10.09.2024
- Мантуров усомнился в возможности возвращения ушедших из России автоконцернов
- 10:20 10.09.2024
- Треть россиян хотя бы однажды симулировали болезнь, чтобы не работать — исследование
- 10:05 10.09.2024
- Все больше украинцев поддерживают идею переговоров с Москвой — WSJ
- 09:32 10.09.2024
- Около 20 человек, по предварительным данным, о пострадали в ДТП с автобусом в Якутии
- 09:20 10.09.2024
- РФ не будет вести переговоры с Украиной, пока не выкинет ВСУ со своей территории — Шойгу
- 09:05 10.09.2024
- 9-летний ребенок погиб в Раменском в результате атаки БПЛА
- 09:00 10.09.2024
- За ночь уничтожено и перехвачено 144 украинских БПЛА над девятью регионами РФ
- 22:40 09.09.2024
- Самолеты коалиции во главе с США 10 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии
- 22:00 09.09.2024
- РФ намерена наладить в Узбекистане производство гражданских беспилотников
- 21:20 09.09.2024
- Сборная России выиграла девять медалей на Всемирных играх кочевников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать