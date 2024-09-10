Все больше украинцев поддерживают идею переговоров с Москвой — WSJ
10:05 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинцы все больше поддерживают идею проведения переговоров с Россией для завершения конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Один из украинских командиров в интервью газете сказал, что как в украинском обществе, так и в западных странах чувствуется усталость от конфликта. Как отмечает издание, опросы общественного мнения на Украине показывают, что поддержка переговоров с Москвой «постепенно растет». Многие, особенно молодые люди, готовы принять невыгодный для их страны договор, чтобы остановить боевые действия, указывает WSJ.
При этом подчеркивается, что военные пока «скептически относятся к любой сделке с Россией». Отмечается, что 15% военных и ветеранов даже заявили о готовности поднять вооруженный протест, если Киев подпишет договор, с условиями которого они будут не согласны.
НОВОСТИ
- 10:32 10.09.2024
- Мантуров усомнился в возможности возвращения ушедших из России автоконцернов
- 10:20 10.09.2024
- Треть россиян хотя бы однажды симулировали болезнь, чтобы не работать — исследование
- 10:00 10.09.2024
- Великобритания допускает снятие антироссийских санкций - СМИ
- 09:32 10.09.2024
- Около 20 человек, по предварительным данным, о пострадали в ДТП с автобусом в Якутии
- 09:20 10.09.2024
- РФ не будет вести переговоры с Украиной, пока не выкинет ВСУ со своей территории — Шойгу
- 09:05 10.09.2024
- 9-летний ребенок погиб в Раменском в результате атаки БПЛА
- 09:00 10.09.2024
- За ночь уничтожено и перехвачено 144 украинских БПЛА над девятью регионами РФ
- 22:40 09.09.2024
- Самолеты коалиции во главе с США 10 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии
- 22:00 09.09.2024
- РФ намерена наладить в Узбекистане производство гражданских беспилотников
- 21:20 09.09.2024
- Сборная России выиграла девять медалей на Всемирных играх кочевников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать