Все больше украинцев поддерживают идею переговоров с Москвой — WSJ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы все больше поддерживают идею проведения переговоров с Россией для завершения конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Один из украинских командиров в интервью газете сказал, что как в украинском обществе, так и в западных странах чувствуется усталость от конфликта. Как отмечает издание, опросы общественного мнения на Украине показывают, что поддержка переговоров с Москвой «постепенно растет». Многие, особенно молодые люди, готовы принять невыгодный для их страны договор, чтобы остановить боевые действия, указывает WSJ.

При этом подчеркивается, что военные пока «скептически относятся к любой сделке с Россией». Отмечается, что 15% военных и ветеранов даже заявили о готовности поднять вооруженный протест, если Киев подпишет договор, с условиями которого они будут не согласны.