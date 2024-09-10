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Треть россиян хотя бы однажды симулировали болезнь, чтобы не работать — исследование

10:20 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть жителей России по крайней мере один раз обманывали коллег или руководство и симулировали болезнь, чтобы не работать, чаще всего выдуманной причиной становилась простуда. Об этом говорится в результатах совместного исследования сервисов «Зарплата.ру» и Скандинавского Центра Здоровья, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«33% россиян обманывали хотя бы раз коллег или руководство и симулировали болезнь, чтобы не работать», — говорится в исследовании, в котором приняли 1 730 респондентов из России старше 18 лет.

Согласно полученным данным, чаще всего жители России не выходили на работу под предлогом простуды (60%), отравления (40%), ОРВИ (37%), высокого или низкого давления (32%), мигрени и головной боли (22%).

Треть респондентов объясняли решение солгать необходимостью заняться другими делами, на которые нет времени из-за работы, 29% устали от слишком плотного графика и хотели отдохнуть, еще 26% шли на обман из-за строгости руководства, которое не позволяет брать отгулы без весомой причины.

Кроме того, некоторые жители страны лгали о болезни, чтобы отдохнуть, не уходя в отпуск на несколько дней, почти половина не хотела бы терять деньги из-за отдыха за свой счет.

«Большинство россиян в случае выдуманной болезни продолжали работать, но из дома (51%). Еще 43% уходили на больничный. 5% уезжали в другой город и продолжали работать. Треть россиян берет отгул на лечение сроком 2-3 дня, еще четверть — на 1 день», — говорится в исследовании.

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