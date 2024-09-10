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Мантуров усомнился в возможности возвращения ушедших из России автоконцернов

10:32 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый вице-премьер России Денис Мантуров усомнился в возвращении иностранных автоконцернов, ушедших с российского рынка в 2022 году. Такое мнение он выразил в интервью газете «Ведомости».

«Мне сложно себе представить, что они вернутся. <…> Автопром просто сбежал, хлопнув дверью. У них есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, вернутся ли после окончания специальной военной операции крупные иностранные компании на российский авторынок.

Он также констатировал, что пришедшие им на смену альтернативные партнеры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях.

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