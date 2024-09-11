СВР считает оправданным решение РФ сократить финансирование ОБСЕ, чтобы ослабить ее
12:00 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба внешней разведки (СВР) России считает оправданным решение РФ сократить финансирование ОБСЕ, чтобы ослабить деструктивную деятельность этой структуры. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР.
Как отметили в СВР, США намерены задействовать новый инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии. В связи с этим американцы договорились о «сотрудничестве» с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на грузинском направлении, указали в СВР.
«В складывающейся ситуации представляется оправданным решение России сократить финансирование ОБСЕ, чтобы хоть как-то ослабить деструктивную деятельность этой некогда уважаемой международной структуры», — подчеркнули в СВР.
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