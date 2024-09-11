12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внешней разведки (СВР) России считает оправданным решение РФ сократить финансирование ОБСЕ, чтобы ослабить деструктивную деятельность этой структуры. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР.

Как отметили в СВР, США намерены задействовать новый инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии. В связи с этим американцы договорились о «сотрудничестве» с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на грузинском направлении, указали в СВР.

«В складывающейся ситуации представляется оправданным решение России сократить финансирование ОБСЕ, чтобы хоть как-то ослабить деструктивную деятельность этой некогда уважаемой международной структуры», — подчеркнули в СВР.