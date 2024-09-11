Бойцы РФ освободили около 10 населенных пунктов в Курской области

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в Курской области освободили около 10 населенных пунктов. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Обстановка у нас хорошая. У нас правый фланг курского направления, это уже снизу, наши подразделения пошли в наступление. Вчера и к сегодняшнему дню в общей сложности на этом направлении были освобождены около 10 населенных пунктов Курской области», — сказал он.