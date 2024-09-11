Разрешение Киеву бить по РФ западными ракетами будет дано, считает Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад, скорее всего, уже принял решение разрешить Киеву наносить по российской территории дальнобойными ракетами. В СМИ же идет формализация этого решения, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, — прокомментировал представитель Кремля сообщения прессы о дискуссиях на этот счет между США и Великобританией. — Это можно предположить с большой долей вероятности».

«В настоящий момент в СМИ просто ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения», — добавил Песков.