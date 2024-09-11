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Вертолет Израиля разбился в секторе Газа, двое военных погибли

13:20 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет ВВС Израиля потерпел крушение в районе города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, в результате инцидента погибли двое израильских военных, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Причина аварии сейчас уточняется. Согласно первоначальным сведениям, вертолет рухнул не из-за огня противника, заявили в армии.

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