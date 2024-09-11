Шольц заявил, что нужна новая конференция по разрешению конфликта на Украине с участием РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо проведение еще одной конференции по урегулированию конфликта на Украине, в которой должна принять участие Россия. С таким утверждением он выступил в ходе дебатов по бюджету в Бундестаге.

«И я скажу это снова. Сейчас тот момент, сейчас то время, когда нам нужно изучить, какие возможности существуют. И это правильно, когда президент Украины [Владимир Зеленский] говорит, и я повторю это еще раз, что нам нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров», — сказал Шольц. «Именно с этой задачей нам предстоит сейчас справиться, чтобы выяснить, что происходит», — подчеркнул он.