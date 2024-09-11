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НОВОСТИ

На Западе считают, что Киев может пожалеть об атаке на Курскую область через 6-8 недель

14:00 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные союзники Украины опасаются, что Киев в будущем может пожалеть о решении начать атаку на Курскую область, которая так и не поспособствовала достижению Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставленных ими целей. Такое мнение высказал бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин, слова которого приводит газета The Wall Street Journal.

По его оценкам, руководство западных стран «крайне обеспокоено» тем, что об атаке на Курскую область «придется пожалеть через шесть-восемь недель», так как она может негативно повлиять на оборонные способности Киева в долгосрочной перспективе. Кроме того, издание отмечает, что надежды украинских властей на то, что нападение на Курскую область оттянет российские силы из зоны проведения специальной военной операции не оправдались — таким образом, цели ВСУ так и не были достигнуты.

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