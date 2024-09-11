0
0
137
НОВОСТИ

Спецслужбы Франции предотвратили три теракта за время Олимпиады — прокурор

14:32 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы Франции смогли предотвратить три террористических акта, планировавшихся к осуществлению в период Олимпийских игр, пятерым человекам были предъявлены обвинения. Об этом сообщил в эфире радио Franceinfo глава антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции Оливье Кристен.

«Благодаря предварительно принятым мерам в период Игр не было совершено ни одного теракта. На сегодняшний день мы считаем, что было предотвращено три теракта», — рассказал он.

Прокурор уточнил, что в одном из случаев планировался теракт в увеселительном заведении в районе стадиона «Жоффруа Гишар» в Сен-Этьене. Другая группа террористов планировала нападение на «израильские институты» и на «представителей Израиля» в Париже, хотя, как уточнил Кристен, речь шла не об израильских спортсменах. Еще два человека из департамента Жиронда, по его словам, планировали нападения в период ОИ-2024, однако где и когда именно, он не уточнил. Он также отказался признавать терактом многочисленные нарушения в работе железнодорожных маршрутов по всей стране в день открытия ОИ-2024 из-за актов саботажа.

«Все планировавшие нападения задержаны. В общей сложности пятерым предъявлены обвинения, один из них несовершеннолетний. Все они заключены под стражу», — сказал Кристен.

Комментируя общую ситуацию с террористической угрозой в стране, прокурор отметил, что основная угроза исходит от радикальных исламистов — на них приходится 80% всех расследований PNAT, начатых в первом полугодии 2024 года. При этом количество расследований превышает втрое показатели за аналогичный период 2023 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 11.09.2024
В Мурманской области сбиты три беспилотника
0
56
15:12 11.09.2024
«Роснефть» поможет сформировать базу геномных данных арктических организмов
0
101
15:12 11.09.2024
Евросоюз все еще получает «впечатляющий объем газа из России» — еврокомиссар
0
108
15:00 11.09.2024
Союзники Украины пока не могут противостоять планирующим авиабомбам РФ — Defense One
0
129
14:12 11.09.2024
Запад вовлечен в конфликт на Украине «дальше некуда», хотя хочет дистанцироваться — Песков
0
197
14:00 11.09.2024
На Западе считают, что Киев может пожалеть об атаке на Курскую область через 6-8 недель
0
233
13:32 11.09.2024
Шольц заявил, что нужна новая конференция по разрешению конфликта на Украине с участием РФ
0
250
13:20 11.09.2024
Вертолет Израиля разбился в секторе Газа, двое военных погибли
0
254
13:05 11.09.2024
Разрешение Киеву бить по РФ западными ракетами будет дано, считает Песков
0
301
13:00 11.09.2024
РФ собрала самый большой урожай картофеля за последние 30 лет — Мишустин
0
271

Возврат к списку