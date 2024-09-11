Спецслужбы Франции предотвратили три теракта за время Олимпиады — прокурор
14:32 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы Франции смогли предотвратить три террористических акта, планировавшихся к осуществлению в период Олимпийских игр, пятерым человекам были предъявлены обвинения. Об этом сообщил в эфире радио Franceinfo глава антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции Оливье Кристен.
«Благодаря предварительно принятым мерам в период Игр не было совершено ни одного теракта. На сегодняшний день мы считаем, что было предотвращено три теракта», — рассказал он.
Прокурор уточнил, что в одном из случаев планировался теракт в увеселительном заведении в районе стадиона «Жоффруа Гишар» в Сен-Этьене. Другая группа террористов планировала нападение на «израильские институты» и на «представителей Израиля» в Париже, хотя, как уточнил Кристен, речь шла не об израильских спортсменах. Еще два человека из департамента Жиронда, по его словам, планировали нападения в период ОИ-2024, однако где и когда именно, он не уточнил. Он также отказался признавать терактом многочисленные нарушения в работе железнодорожных маршрутов по всей стране в день открытия ОИ-2024 из-за актов саботажа.
«Все планировавшие нападения задержаны. В общей сложности пятерым предъявлены обвинения, один из них несовершеннолетний. Все они заключены под стражу», — сказал Кристен.
Комментируя общую ситуацию с террористической угрозой в стране, прокурор отметил, что основная угроза исходит от радикальных исламистов — на них приходится 80% всех расследований PNAT, начатых в первом полугодии 2024 года. При этом количество расследований превышает втрое показатели за аналогичный период 2023 года.
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