«Роснефть» поможет сформировать базу геномных данных арктических организмов
15:12 11.09.2024
|Фото с сайта www.rosneft.ru
В ходе первого этапа выполнения проекта специалисты по таксономическим группам проанализируют биологическое разнообразие Арктики и выберут самые ценные для изучения виды. Первоочередной задачей станет сборка полного генома белого медведя, которую проведут сотрудники Центра полногеномного секвенирования. В работе им поможет высокопроизводительный вычислительный кластер, входящий в ТОП-20 суперкомпьютеров России, позволяющий быстро и качественно обрабатывать огромные массивы информации и получать наиболее точные данные для их интерпретации.
В проекте также будут участвовать специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова и других ведущих научно-исследовательских институтов РФ. С помощью новейших генетических технологий ученые будут изучать механизмы видообразования и способности арктических животных адаптироваться к суровым природным условиям. Кроме того, планируется уточнить таксономический статус отдельных видов организмов, а также разработать рекомендации по мониторингу состояния арктических экосистем.
Новая экологическая инициатива входит в комплексную научно-исследовательскую программу «Роснефти» по исследованию Крайнего Севера. Арктический научный центр компании выполняет самую масштабную с советских времен программу изучения региона. За 10 лет удалось организовать уникальные по географическому охвату гидрометеорологические, геологические, биологические исследования, а также провести более 50 комплексных экспедиций.
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