«Роснефть» поможет сформировать базу геномных данных арктических организмов

15:12

Фото с сайта www.rosneft.ru

Уникальный проект по созданию базы геномных данных живых организмов российской Арктики стартовал. Его организаторами стали компания «Роснефть», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и Центр полногеномного секвенирования. Такая база данных нужна для долгосрочного планирования устойчивого развития Арктики и сохранения ее хрупких экосистем.

В ходе первого этапа выполнения проекта специалисты по таксономическим группам проанализируют биологическое разнообразие Арктики и выберут самые ценные для изучения виды. Первоочередной задачей станет сборка полного генома белого медведя, которую проведут сотрудники Центра полногеномного секвенирования. В работе им поможет высокопроизводительный вычислительный кластер, входящий в ТОП-20 суперкомпьютеров России, позволяющий быстро и качественно обрабатывать огромные массивы информации и получать наиболее точные данные для их интерпретации.

В проекте также будут участвовать специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова и других ведущих научно-исследовательских институтов РФ. С помощью новейших генетических технологий ученые будут изучать механизмы видообразования и способности арктических животных адаптироваться к суровым природным условиям. Кроме того, планируется уточнить таксономический статус отдельных видов организмов, а также разработать рекомендации по мониторингу состояния арктических экосистем.

Новая экологическая инициатива входит в комплексную научно-исследовательскую программу «Роснефти» по исследованию Крайнего Севера. Арктический научный центр компании выполняет самую масштабную с советских времен программу изучения региона. За 10 лет удалось организовать уникальные по географическому охвату гидрометеорологические, геологические, биологические исследования, а также провести более 50 комплексных экспедиций.