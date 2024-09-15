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Галкин использует концерты для пропаганды антироссийских идей — суд

11:10 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Юморист Максим Галкин использует концерты, которые дает за границей, для пропаганды антироссийских идей. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

«В материалах также содержатся факты осуществления Галкиным М. А. предпринимательской деятельности на территории иностранных государств в форме концертов, на которых помимо прочего указанное лицо поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой Российской Федерации. Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», — говорится в решении Мосгорсуда по апелляции на признание Галкина иноагентом.


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