В Нью-Дели открылась выставка «Толстой и Индия»

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цикл мероприятий, приуроченных к празднованию дня рождения великого русского писателя Льва Толстого, завершился в индийской столице открытием выставки «Толстой и Индия».



В экспозиции, предоставленной домом-музеем писателя «Ясная Поляна» собраны книги из личной библиотеки Льва Толстого, посвященные Индии, информация о его переписке с лидером индийского национально-освободительного движения Махатмой Ганди и его «Письме к индусу», адресованному индийскому ученому Таракнату Дасу, а также о посещении дома-музея премьер-министром Индии Индирой Ганди и фотография ее автографа в книге посетителей.



Как рассказала ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова, в рамках недели празднования дня рождения Толстого на базе Русского дома в Нью-Дели также состоялся двухдневный показ фильма-эпопеи «Война и мир» Сергея Бондарчука, предоставленного кинокомпанией «Мосфильм», конкурс студенческих докладов, посвященных творчеству писателя, заседание литературного клуба и показ танцевального номера «Бал Наташи Ростовой», подготовленного учениками балетной школы при Русском доме.

