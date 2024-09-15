В Нью-Дели открылась выставка «Толстой и Индия»
11:20 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В экспозиции, предоставленной домом-музеем писателя «Ясная Поляна» собраны книги из личной библиотеки Льва Толстого, посвященные Индии, информация о его переписке с лидером индийского национально-освободительного движения Махатмой Ганди и его «Письме к индусу», адресованному индийскому ученому Таракнату Дасу, а также о посещении дома-музея премьер-министром Индии Индирой Ганди и фотография ее автографа в книге посетителей.
Как рассказала ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова, в рамках недели празднования дня рождения Толстого на базе Русского дома в Нью-Дели также состоялся двухдневный показ фильма-эпопеи «Война и мир» Сергея Бондарчука, предоставленного кинокомпанией «Мосфильм», конкурс студенческих докладов, посвященных творчеству писателя, заседание литературного клуба и показ танцевального номера «Бал Наташи Ростовой», подготовленного учениками балетной школы при Русском доме.
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