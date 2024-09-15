В главном куполе Тадж-Махала после сильных ливней обнаружили протечку

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мраморный купол, украшающий известный мавзолей Тадж-Махал в индийском городе Агра, пропускает дождевую воду, что вызвало обеспокоенность у экспертов, отвечающих за сохранность известного объекта всемирного наследия. Об этом сообщила Археологическая служба Индии.



«Мы заметили протечку в главном куполе Тадж-Махала. После проверки выяснилось, что никаких повреждений не было», — сказал агентству PTI представитель службы Раджкумар Патель, пояснив, что обследование комплекса было проведено при помощи камеры беспилотника.



Как указывают эксперты, протечка была вызвана интенсивными ливнями, которые продолжаются на севере Индии уже несколько дней. Специалисты намерены продолжить наблюдение за куполом, чтобы убедиться в его сохранности.





