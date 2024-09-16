Экспедиция «Роснефти» исследует гнездовья птиц в дельте Енисея

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В рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия «Тамура» стартовала новая экспедиция, в ходе которой орнитологи проведут изучение птиц на полуострове Таймыр. Ученые намерены провести комплексные авиаобследования внутренней дельты Енисея (Бреховские острова), а также побережье и крупные острова Енисейского залива. Экспедицию организовал Арктический научный центр «Роснефти». Главная цель экспедиции - оценить значимость дельты Енисея для водоплавающих и околоводных птиц в период их осенней миграции и миграционных остановок. Особое внимание будет уделено краснокнижным видам - краснозобой казарке и малому лебедю.

Дельты крупных рек - важнейшие районы концентрации птиц в период миграций, но современные данные о фауне, численности и распределении птиц в этих местах отсутствуют. В связи с этим стартовавший этап авиаисследований на Бреховских островах особенно важен.

Во время экспедиции оснащенный специальным оборудованием самолет-лаборатория будет совершать полеты над самыми благоприятными для миграционных остановок районами. Ученые планируют проводить фотосъемку всех встреченных на маршруте птиц. Полученные материалы позволят уточнить численность и видовой состав стай и отдельных особей, а также определить координаты их гнездования. Это даст возмножность сформировать комплексное представление о фауне и распределении птиц в этом районе. После завершения работ на Бреховских островах ученые переместятся к берегам Енисейского залива, где будут исследовать береговую зону.

Напомним, в этом сезоне ученые уже проводили полевые работы по изучению птиц на Бреховских островах. Они преодолели более 400 км в поисках редких видов птиц, занесенных в Красную книгу. Кроме того, в июле и августе в рамках программы «Тамура» стартовали научно-исследовательские экспедиции по изучению диких северных оленей и белых медведей.

По программе «Тамура» на Таймыре в 2024-2027 годах планируют также проведение исследований карской субпопуляции белого медведя, популяций дикого северного оленя, а также рыб в устье реки Енисей. За четыре годы предполагается провести 10 экспедиций.