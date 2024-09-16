Сийярто связал предполагаемое покушение на Трампа с кампанией против борцов с миграцией
13:00 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто связал предполагаемое покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с кампанией против политиков, борющихся с миграцией.
«Кампания против политиков и правительств, борющихся с миграцией, набрала новый импульс. Они хотели совершить очередную попытку покушения на Дональда Трампа, хотят посадить [вице-премьера и министра инфраструктуры Италии] Маттео Сальвини в тюрьму более чем на пять лет, потому что он хотел защитить свою страну от нелегальных мигрантов, а по Венгрии Брюссель бьет гигантскими штрафами, потому что мы защищаем нашу границу и не разрешаем мигрантам поселиться в нашей стране. Однако, несмотря на давление и физические, юридические и финансовые угрозы, мы продолжаем посылать сигнал либеральному мейнстриму: нет миграции!» — написал он в соцсети X.
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