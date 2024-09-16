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НОВОСТИ

Никто не должен атаковать атомные электростанции — глава МАГАТЭ о Курской АЭС

13:05 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя ситуацию вокруг Курской АЭС, заявил, что атомные электростанции никогда не должны подвергаться атакам.

«Атомные электростанции никогда не должны становиться целью атак ни при каких обстоятельствах, где бы они ни находились», — сказал он на открытии Генеральной конференции МАГАТЭ.

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