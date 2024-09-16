ВС России освободили Успеновку и Борки в Курской области
13:20 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Север“, продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки. Кроме того, нанесено поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский», — сказали там.
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