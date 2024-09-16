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НОВОСТИ

Стартовали продажи умного терморегулятора от Сбера

13:30 16.09.2024

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Иллюстрация пресс-службы Сбера
Впереди холодное время года, а значит, начнётся отопительный сезон.

В линейке устройств Умного дома Sber перед началом отопительного сезона появился новый продукт – терморегулятор для радиатора отопления, который поможет поддерживать нужную температуру в помещении. Разработала устройство компания – партнер Сбера SberDevices, с 16 сентября на ее сайте стартовали продажи.

Терморегулятор помогает уменьшить затраты на отопление в квартирах и домах с индивидуальными теплосчетчиками. Уезжая в отпуск или командировку, пользователь может активировать режим экономии и удаленно следить за температурой в доме.

Умное устройство поддерживает протокол беспроводной связи Zigbee, у него есть ряд преимуществ по сравнению с сетью Wi-Fi или Bluetooth – в частности, он позволяет быстрее реагировать на команды. С его помощью можно связать все устройства через умный хаб Sber или колонку SberBoom Home, которая сама по себе поддерживает протокол Zigbee и является полноценной альтернативой хабу. Установить терморегулятор можно самостоятельно, для этого не нужно привлекать специалистов и не требуются специальные инструменты. Он подходит для разных моделей радиаторов.

Для создания микроклимата дома можно подключить терморегулятор, выносной датчик температуры и влажности Sber, а также партнерские устройства, такие как увлажнитель воздуха, и настроить сценарии для своего образа жизни в Умном доме Sber. Например, в готовом сценарии «Комфортный сон» терморегулятор ночью снизит температуру до наиболее подходящего уровня.

«В преддверии отопительного сезона мы запустили новое направление Комфортный климат, – рассказала CEO Умного дома Sber Екатерина Гельфанд. – Правильный климат в жилом помещении помогает беречь здоровье. Новое устройство – терморегулятор для батареи Sber – в связке с другими умными девайсами обеспечит подходящую температуру дома, что гарантирует крепкий сон и бодрость на весь день. По нашим предварительным расчетам, благодаря терморегулятору и сценариям Умного дома Sber можно сэкономить около 10-15% годовых затрат на отопление в домах и квартирах с индивидуальными теплосчетчиками. Конечная сумма экономии зависит от индивидуальных особенностей теплопотребления. В дальнейшем наша линейка Комфортный климат будет расширяться».

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