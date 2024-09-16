Несколько ракет были выпущены из Ливана по Израилю

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля засекла перелет на территорию страны нескольких выпущенных из Ливана ракет. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Часть ракет была перехвачена, остальные упали в незаселенной местности, добавили в ведомстве. Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало.