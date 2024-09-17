Брюссель пытается привлечь в Европу еще больше мигрантов — глава МИД Венгрии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Евросоюза пытается привлечь в Европу все большее число мигрантов. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Брюссель занят попытками заманить в Европу еще больше мигрантов, однако есть, к счастью, ответственные африканские страны, которые держат миграцию под контролем. Одна из них — Египет, бастион североафриканской линии обороны европейского континента. Если бы египтяне не препятствовали миграции через свою территорию, мы бы столкнулись с неуправляемым миграционным давлением в Восточном Средиземноморье», — написал он в соцсети X.