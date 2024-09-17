ЕС оказал Киеву помощь на общую сумму в 118 млрд евро — ЕК

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС с начала специальной военной операции РФ оказал Украине помощь на 118 млрд евро, в том числе предоставил 43,5 млрд евро на военные нужды. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

«К настоящему моменту вся помощь, предоставленная Украине <…> Евросоюзом и его членами составляет порядка 118 млрд евро. <…> ЕС и страны-участницы собрали около 43,5 млрд евро на военную поддержку [Киева]», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ЕК.