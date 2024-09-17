Украине следовало выстраивать диалог с Бразилией до начала СВО, заявил президент
12:20 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украине следовало взаимодействовать с Бразилией для разрешения конфликта с РФ до начала СВО, поскольку теперь руководство страны не собирается занимать сторону Киева и продолжит отстаивать скорейшее начало переговоров. Об этом заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва.
«Для Бразилии важно не принимать участие в войне между Украиной и Россией. Вот почему для Бразилии важно сказать, что мы выступаем за мир, а не за войну. Те, кто хочет поговорить с нами сейчас, могли сделать это до начала войны», — сказал он в ходе выступления перед сотрудниками МИД страны, трансляция велась на YouTube-канале правительства.
По информации газеты Correio Braziliense, бразильский лидер сделал заявление после того, как в окружении украинского президента Владимира Зеленского «потребовали, чтобы Лула [да Силва] нанес визит на Украину». Издание подчеркнуло, что хотя Украина обвиняет Бразилию в поддержке России, руководство страны «лишь выступает за мирное решение конфликта».
12 сентября Зеленский пожаловался, что не встретил понимания и поддержки со стороны Лулы да Силвы во время встречи в Нью-Йорке в сентябре прошлого года. Он также раскритиковал предложения властей южноамериканской республики в адрес Киева о диалоге с Москвой, обоюдных шагах навстречу и компромиссе.
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