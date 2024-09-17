ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины
12:32 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз использовал 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине. Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, его заявление опубликовала пресс-служба ЕК.
«Первый транш непредвиденных доходов от российских активов был проведен. Через Европейский фонд мира было направлено 1,4 млрд евро на поставку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны, а также — впервые — на заказы, выполненные оборонной промышленностью Украины», — говорится в документе.
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