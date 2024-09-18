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ВВС Израиля атаковали военные объекты «Хезболлах» в нескольких районах на юге Ливана

11:32 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские Военно-воздушные силы нанесли удары по ряду военных объектов шиитского движения «Хезболлах» в различных районах юга Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Ночью ВВС нанесли удары по террористическим объектам „Хезболлах“ в районах населенных пунктов Одайсе, Маркаба, Блида, Марун-эль-Рас и Чихине на юге Ливана», — говорится в заявлении. Дополнительно «артиллерия нанесла удары по нескольким районам на юге Ливана», добавили в пресс-службе.

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