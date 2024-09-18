ВС РФ ударами ФАБ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районе правобережья Днепра

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ нанесли удар с применением фугасных авиационных бомб (ФАБ) по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе правобережья Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ с применением фугасных авиационных бомб (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в районе населенных пунктов Урожайное, Степное и Новорайское на правобережье Днепра в Херсонской области. Удары наносились по заранее разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с УМПК», — говорится в сообщении.