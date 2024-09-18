ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 400 военных и танк Leopard — МО РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении более 400 военных, а также один танк Leopard. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе 2 танка, из них один танк „Леопард“, 5 боевых машин пехоты, в том числе 2 БМП CV-90, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также 4 артиллерийских орудия, 2 миномета и 12 автомобилей», — сказали в Минобороны.