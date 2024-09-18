ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 400 военных и танк Leopard — МО РФ
15:32 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении более 400 военных, а также один танк Leopard. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе 2 танка, из них один танк „Леопард“, 5 боевых машин пехоты, в том числе 2 БМП CV-90, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также 4 артиллерийских орудия, 2 миномета и 12 автомобилей», — сказали в Минобороны.
НОВОСТИ
- 16:00 18.09.2024
- Киев просит у Запада удары вглубь РФ, инвестиции в ВПК и членство в НАТО — Kyodo
- 15:12 18.09.2024
- Зеленский отменил встречу с лидерами Латинской Америки из-за страха низкой явки — СМИ
- 15:00 18.09.2024
- РФ не согласна с Пашиняном, ОДКБ не угрожает Армении — Песков
- 14:50 18.09.2024
- Программа адаптации Сбера признана лучшей на премии Bravo Awards 2024
- 14:32 18.09.2024
- ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины
- 14:12 18.09.2024
- Китай ввел санкции против компаний США из-за поставок оружия Тайваню
- 14:10 18.09.2024
- Первая российская турбина большой мощности ГТД-110М в составе ТЭС «Ударная» вышла на максимальную мощность
- 14:00 18.09.2024
- Нидерланды уведомили Еврокомиссию о намерении отказаться от миграционных правил
- 13:32 18.09.2024
- В РФ изучат причины взрывов пейджеров в Ливане, чтобы исключить подобную атаку — Песков
- 13:20 18.09.2024
- Финляндия и Эстония должны иметь план по запрету флота РФ на Балтике — главком Эстонии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать