Дональд Туск попросил сограждан не паниковать при виде немецких солдат — телеканал
12:00 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил сограждан не паниковать при виде немецких солдат на польской территории, поскольку те могут оказывать помощь в борьбе с наводнением. Заявление главы правительства Польши на заседании кризисного штаба цитирует телеканал Polsat.
«Когда вы увидите немецких солдат [на польской территории], прошу не впадать в панику. Это помощь. Чтобы не было никаких сомнений», — сказал Туск. Ранее он сообщил, что территориальные войска Германии выразили готовность помочь Польше в борьбе с наводнением. Премьер уточнил, что помощь в борьбе со стихией уже оказывает группа из 30 американских военнослужащих, оснащенная тяжелой техникой.
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