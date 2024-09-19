Дональд Туск попросил сограждан не паниковать при виде немецких солдат — телеканал

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил сограждан не паниковать при виде немецких солдат на польской территории, поскольку те могут оказывать помощь в борьбе с наводнением. Заявление главы правительства Польши на заседании кризисного штаба цитирует телеканал Polsat.

«Когда вы увидите немецких солдат [на польской территории], прошу не впадать в панику. Это помощь. Чтобы не было никаких сомнений», — сказал Туск. Ранее он сообщил, что территориальные войска Германии выразили готовность помочь Польше в борьбе с наводнением. Премьер уточнил, что помощь в борьбе со стихией уже оказывает группа из 30 американских военнослужащих, оснащенная тяжелой техникой.