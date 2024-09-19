США укрепляют военные альянсы и сколачивают группировки против Китая — МИД КНР
12:32 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США постоянно укрепляют военные связи с партнерами и организуют блоки по противостоянию Китаю. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Китай стремится к дружественному сотрудничеству со всеми странами мира, к развитию нормальных отношений с другими государствами без нацеливания на третьи стороны, — отметил он. — США в свою очередь продолжают укреплять военные альянсы, сколачивать небольшие группировки против Китая и принуждать другие страны выбирать ту или иную сторону».
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