Рекламные кампании Сбера признаны лучшими на фестивале креативных индустрий G8

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Сбер стал трехкратным лауреатом фестиваля креативных индустрий G8 Creative Awards 2024. Жюри высоко оценило яркие и высокотехнологичные решения Сбера, которые задают новые тренды в рекламе и становятся бенчмарком для отрасли.

Так, проект «Возрожденная коллекция» получил Гран-при в категории Digital и победил в номинации «Технокреатив» в этой же категории. Это уникальная выставка воссозданных с помощью нейросети Сбера Kandinsky картин, которые хранились в Воронежском областном художественном музее им. И. Н. Крамского (раньше – Воронежский музей изобразительных искусств) и были утрачены в ходе Великой Отечественной войны. В коллекцию музея входили шедевры Репина, Коровина, Малевича, Кандинского, Родченко и других мастеров. Когда Воронеж оказался в эпицентре боевых действий, вывезти удалось далеко не все. В результате боев музей сильно пострадал, а от многих экспонатов остались лишь текстовые описания, сделанные его сотрудниками до войны. Инвентарные книги музея стали единственным напоминанием об утраченных экспонатах.

В год 90-летия музея с помощью Kandinsky были восстановлены образы 14 знаковых работ из пропавшей коллекции. В ходе реализации проекта архивные записи были переведены в формат промптов для нейросети и при поддержке искусствоведов музея генерации были доработаны до максимального близкого к стилю художника результату.

В апреле этого года выставка «Возрожденная коллекция» также открылась в Волгоградском музее изобразительных искусств им. Ильи Машкова. Kandinsky показал, как выглядели 9 полотен известных художников, исчезнувшие из Сталинградской картинной галереи во время Великой Отечественной войны, восстановив их уже на основе архивных черно-белых фотографий. Проект продемонстрировал возможности нейросетей для сохранения культурного и исторического наследия.

Проект «Звуки России» стал лучшим в номинации «Крафт» (категория «Реклама и дизайн»). Чтобы сохранить аутентичную музыку народов России, была собрана цифровая библиотека редких инструментов: варган, гусли, пандур, жалейка, дунгур и тальян-гармун. Затем нейросеть Сбера SymFormer создала из них четыре новых музыкальных трека по мотивам песен русских, татар, народов Кавказа и коренных народов Севера. В День народного единства на сайте с сэмплами из шести национальных инструментов любой человек мог создать собственный трек и поделиться им в соцсетях. Так, рэпер ST впервые записал трек по народным мотивам и выпустил его на HiFi-стриминге Звук.