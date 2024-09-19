ЕС предоставил уже 2 млрд евро помощи для энергетической безопасности Украины

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз предоставил Украине 2 млрд евро помощи для энергетической инфраструктуры страны после начала специальной военной операции России. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК).

«По меньшей мере 2 млрд евро поддержки энергетической безопасности уже были предоставлены Украине <…>, в том числе через фонд поддержки энергетики Украины и механизм гражданской защиты ЕС», — отмечается в заявлении ЕК.