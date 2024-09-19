Пакистан твердо намерен развивать экономические связи с Россией — премьер-министр

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистан решительно нацелен развивать экономические и торговые отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Шахбаз Шариф на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком в Исламабаде.

«[Ваш визит] показывает очень серьезный вклад с вашей стороны в развитие отношений с Пакистаном. Я хочу показать вам, что с тем же рвением и приверженностью мы стремимся работать с вами очень тесно и развивать наши двусторонние отношения и торговые связи, — сказал пакистанский премьер. — Мы стремимся по-настоящему укреплять наши отношения с вашей великой страной».

Он также выразил надежду, что итоги встречи с Оверчуком выльются в конкретные меры по развитию взаимодействия Москвы и Исламабада.