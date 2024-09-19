0
0
43
НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР — Минобороны

13:20 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики», — сказали в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 19.09.2024
Пакистан твердо намерен развивать экономические связи с Россией — премьер-министр
0
79
13:00 19.09.2024
ЕС предоставил уже 2 млрд евро помощи для энергетической безопасности Украины
0
79
12:32 19.09.2024
США укрепляют военные альянсы и сколачивают группировки против Китая — МИД КНР
0
126
12:30 19.09.2024
Рекламные кампании Сбера признаны лучшими на фестивале креативных индустрий G8
0
116
12:20 19.09.2024
Численность населения Австралии впервые в истории страны превысила 27 млн человек
0
142
12:05 19.09.2024
Банки Турции хотят прекратить сделки с РФ, передав их только одному банку — источник
0
154
12:00 19.09.2024
Дональд Туск попросил сограждан не паниковать при виде немецких солдат — телеканал
0
161
11:32 19.09.2024
Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА
0
218
11:20 19.09.2024
Проект по поставкам польской электроэнергии Украине фактически заморожен — источник
0
240
11:05 19.09.2024
Пресечен канал нелегальной миграции из Африки в Европу — ФСБ
0
256

Возврат к списку