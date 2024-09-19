ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР — Минобороны

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики», — сказали в министерстве.