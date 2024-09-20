Неизвестный в Роттердаме напал с ножом на прохожих, один человек погиб

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и еще один получил ножевые ранения в результате нападения в Роттердаме. Об этом сообщил телеканал NOS.

По данным вещательной корпорации, инцидент произошел вечером рядом с мостом Эразма. Очевидцы утверждают, что нападавший кричал «Аллаху акбар» («Аллах велик»), держал в руках два больших ножа и без разбору нападал на людей.