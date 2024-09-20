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Израиль противостоит попыткам Вашингтона добиться деэскалации на Ближнем Востоке — WP

11:05 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль, союзник Вашингтона, все более дерзко противостоит попыткам администрации президента США Джо Байдена добиться деэскалации на Ближнем Востоке. Такое мнение выразила газета The Washington Post (WP).

По ее данным, операция со взрывами пейджеров в Ливане нанесла еще один удар по «безуспешным попыткам» Вашингтона снизить уровень напряженности в регионе. При этом ранее американские дипломаты считали отсутствие полномасштабной войны между Израилем и шиитским движением «Хезболлах» своим «главным достижением» с начала конфликта в секторе Газа. Однако с учетом эскалации ситуации на этом направлении контроль Вашингтона над ситуацией кажется более слабым, чем когда-либо.

Издание также отмечает, что взрывы пейджеров на ливанской территории могут подорвать усилия по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников.

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