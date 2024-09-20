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Власти Тайваня утверждают, что взорвавшиеся пейджеры не производились на острове

11:20 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взорвавшиеся в Ливане пейджеры не были произведены на Тайване, утверждает глава экономического ведомства местной администрации Го Чжихуэй.

«Производимые на Тайване пейджеры не взрываются, поэтому совершенно очевидно, что подорванные образцы производились не здесь, а наши производители необоснованно попали в трудную ситуацию», — приводит его слова тайваньский информационный портал China Times. Чиновник отметил, что за последние два года Тайвань экспортировал 260 тыс. пейджеров, и ни один из них не взорвался. При этом местные судебные органы уже начали разбирательство при «полной поддержке» органов исполнительной власти острова.

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