Комиссия по ценным бумагам и биржам США грозит санкциями Илону Маску
09:20 21.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия по ценным бумагам и биржам США пригрозила американскому предпринимателю Илону Маску санкциями в связи с его неявкой в суд для дачи показаний в рамках расследования его покупки соцсети Х. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.
По его данным, предприниматель и представители Комиссии договорились о том, что он даст показания 10 сентября в Лос-Анджелесе. Но за три часа до заседания адвокат Маска сообщил, что его клиент вынужден был отправиться на запуск ракеты SpaceX.
«Оправдание Маска само по себе смахивает на игру. SpaceX уже объявила, что планирует запуск во вторник утром двумя днями ранее. Как технический директор компании, Маск, несомненно, к тому времени уже знал, что SpaceX планирует провести запуск в то утро, когда он выступит в Комиссии по ценным бумагам и биржам», — приводит телеканал заявление комиссии.
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