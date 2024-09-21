Сегодня последний день, когда температура воздуха в Москве будет дотягиваться до 20 градусов - Вильфанд
09:30 21.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура днем в субботу прогнозируется около 19-20 градусов, в воскресенье — 13-15. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В субботу — последний день, когда температура будет дотягиваться до 20 градусов, <…> в воскресенье будет до 15 градусов, ночная температура в самой Москве [составит] 6-8 градусов, в области — до 3 градусов», — отметил метеоролог.
По его словам, температурный фон в воскресенье будет около климатической нормы для сентября.
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