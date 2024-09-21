The Times: Британия и США готовят тайное согласие на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ

10:10 Источник: РБК

Великобритания и США в ближайшие недели могут негласно разрешить Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными западными ракетами Storm Shadow, передает The Times со ссылкой на западных дипломатов.

По данным газеты, этот факт постараются держать в секрете до тех пор, пока не будет осуществлен первый пуск. У сторон есть опасения насчет того, следует ли разглашать эту информацию и таким образом ставить в известность Россию.

Великобритания и США собирались одобрить этот шаг после визита высокопоставленных представителей руководства на Украину в начале сентября, но решение оказалось непростым и соответствующие заявления были отложены, отмечает The Times.

Представитель британского правительства в беседе с The Times не подтвердил и не опроверг ее информацию, подчеркнув, что «позиция Великобритании не изменилась».(РБК)