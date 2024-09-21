В Японском море начинаются российско-китайские военно-морские учения

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-китайские военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024» начались на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.

«Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока для проведения совместного российско-китайского военно-морского учения „Бэйбу/Взаимодействие — 2024“. Перед выходом из базы отряда боевых кораблей двух стран состоялось торжественное построение экипажей, на котором старшими от каждой стороны было объявлено о начале двустороннего учения», — сказали там.