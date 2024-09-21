Россия не будет отвечать симметрично на недружественные действия Совета ЦЕРН

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство науки и высшего образования РФ заявило, что остается открытым для взаимодействия с мировыми научными кругами, готовыми выстраивать отношения на равноправной основе, и не намерено симметрично отвечать на действия Совета Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), сворачивающего сотрудничество с РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«На своей 214-й сессии, состоявшейся 15 декабря 2023 года, Совет ЦЕРН принял решение о прекращении действия соглашений ЦЕРН о международном сотрудничестве с Российской Федерацией по истечении срока их действия в ноябре 2024 года. Рассматриваем данное решение как принятое под политическим давлением и наносящее ущерб мировой науке. Россия не намерена отвечать симметрично. В части научно-технического сотрудничества мы остаемся открытыми для взаимодействия с теми, кто готов выстраивать отношения на равноправной, взаимоуважительной основе», — отметили в пресс-службе.