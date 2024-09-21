0
0
0
НОВОСТИ

ВС России нанесли удар по судну, груженому западным оружием – Минобороны РФ

12:30 21.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву странами Запада. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах», — отметили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 21.09.2024
У берегов Новой Земли специалисты обследуют затопленную 32 года назад атомную подлодку
0
203
11:00 21.09.2024
Россия не будет отвечать симметрично на недружественные действия Совета ЦЕРН
0
283
10:50 21.09.2024
В Японском море начинаются российско-китайские военно-морские учения
0
242
10:10 21.09.2024
The Times: Британия и США готовят тайное согласие на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ
0
306
09:30 21.09.2024
Сегодня последний день, когда температура воздуха в Москве будет дотягиваться до 20 градусов - Вильфанд
0
315
09:20 21.09.2024
Комиссия по ценным бумагам и биржам США грозит санкциями Илону Маску
0
334
09:00 21.09.2024
Америка постепенно наращивает военное присутствие вблизи Аляски - СМИ
0
357
22:40 20.09.2024
Бербок заявила, что без поддержки Запада Украине настанет конец
0
815
22:00 20.09.2024
Израиль считает теперь любого радикала «Хезболлах» легитимной целью — офис Нетаньяху
0
717
21:20 20.09.2024
Глава МИД Польши отказался от своих слов о Крыме
0
1047

Возврат к списку