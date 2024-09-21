ВС России нанесли удар по судну, груженому западным оружием – Минобороны РФ
12:30 21.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах», — отметили там.
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