В Мюнхене начался фестиваль «Октоберфес», он проводится уже в 189-й раз

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейший в мире праздник пива «Октоберфест» открылся в субботу в Мюнхене, он проводится уже в 189-й раз. По традиции ровно в полдень обер-бургомистр баварской столицы Дитер Райтер (СДПГ) со словами «O'zapft is» («Откупорено!») вбил при помощи специального молотка кран в первую бочку со свежесваренным пивом. Это и ознаменовало собой начало гуляний. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер традиционно получил первую кружку пива.