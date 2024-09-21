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В Мюнхене начался фестиваль «Октоберфес», он проводится уже в 189-й раз

13:30 21.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейший в мире праздник пива «Октоберфест» открылся в субботу в Мюнхене, он проводится уже в 189-й раз. По традиции ровно в полдень обер-бургомистр баварской столицы Дитер Райтер (СДПГ) со словами «O'zapft is» («Откупорено!») вбил при помощи специального молотка кран в первую бочку со свежесваренным пивом. Это и ознаменовало собой начало гуляний. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер традиционно получил первую кружку пива.

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