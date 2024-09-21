На антиправительственную демонстрацию в Париже вышли более тысячи человек
16:20 21.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более тысячи человек вышли на демонстрацию недалеко от площади Бастилии в Париже, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эмманюэля Макрона и его решением о назначении премьер-министром представителя правоцентристской партии «Республиканцы» Мишеля Барнье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
«Макрона в отставку!», «Долой правительство Барнье!», «У нас украли выборы!», скандируют участники манифестации, большинство из которых пришли с флагами левых политических партий, в частности «Неподчинившейся Франции» и коалиции левых сил «Новый народный фронт». Среди транспарантов, которые несут манифестанты, встречаются и лозунги с призывом «покончить с Пятой республикой». Многие из собравшихся также выражают недовольство тем, что будущее правительство, часть потенциальных министров которого назвали французские СМИ, будет состоять из правых политиков и членов пропрезидентской коалиции «Вместе за республику».
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