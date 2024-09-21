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НОВОСТИ

Украина не получала разрешение от США и Британии использовать их оружие по целям вглубь РФ - Зеленский

20:17 21.09.2024 Источник: Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не получил разрешений на использование ракет большой дальности на территории России ни от США, ни от Великобритании, - пишет Газета.ru со ссылкой на украинское информагентство.

«Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не давали нам согласия на применение этого оружия против объектов на территории России, независимо от целей и расстояний. Мы не использовали дальнобойные ракеты на российской территории», — уточнил он.

Украинский лидер добавил, что союзники Украины опасаются возможной эскалации конфликта.

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