Украина не получала разрешение от США и Британии использовать их оружие по целям вглубь РФ - Зеленский
20:17 21.09.2024 Источник: Газета.Ru
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не получил разрешений на использование ракет большой дальности на территории России ни от США, ни от Великобритании, - пишет Газета.ru со ссылкой на украинское информагентство.
«Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не давали нам согласия на применение этого оружия против объектов на территории России, независимо от целей и расстояний. Мы не использовали дальнобойные ракеты на российской территории», — уточнил он.
Украинский лидер добавил, что союзники Украины опасаются возможной эскалации конфликта.
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