Утвержден новый состав правительство Франции

21:10 Источник: Российская газета

Новый состав правительства Франции утвержден и объявлен после нескольких недель напряженных консультаций. Список министров огласил глава администрации президента Франции Алекси Колер.

Новым министром иностранных дел назначен бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро из партии «Демократическое движение». Он сменит не этом посту Стефана Сежурне из президентской партии «Ренессанс», который по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона был назначен на пост вице-председателя Еврокомиссии, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС.

Пост министра Вооруженных сил Франции по-прежнему будет занимать Себастьен Лекорню. Как отмечали французские СМИ, посты глав Минобороны и МИД традиционно зарезервированы и обычно на них назначаются кандидаты, предложенные президентом.