Утвержден новый состав правительство Франции
21:10 21.09.2024 Источник: Российская газета
Новый состав правительства Франции утвержден и объявлен после нескольких недель напряженных консультаций. Список министров огласил глава администрации президента Франции Алекси Колер.
Новым министром иностранных дел назначен бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро из партии «Демократическое движение». Он сменит не этом посту Стефана Сежурне из президентской партии «Ренессанс», который по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона был назначен на пост вице-председателя Еврокомиссии, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС.
Пост министра Вооруженных сил Франции по-прежнему будет занимать Себастьен Лекорню. Как отмечали французские СМИ, посты глав Минобороны и МИД традиционно зарезервированы и обычно на них назначаются кандидаты, предложенные президентом.
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