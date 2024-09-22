Запад обещает дать Украины деньги на собственное производство ракет и дронов
09:00 22.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные партнеры пообещали выделить Украине средства на собственное производство ракет и дронов в рамках ее ракетной программы, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Мы разработали ракетную программу. Она достаточно мощная. Мы уже обменялись ею с партнерами и ждем, насколько они будут поддерживать [нас] из имеющейся у нас возможности производить ракеты и дроны. Они уже дали нам пока еще устное согласие на то, что будут финансировать это, и в ближайшее время мы ждем окончательные письменные ответы от наших партнеров», — сказал Умеров в эфире телеканала «Рада».
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