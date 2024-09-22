0
0
22
НОВОСТИ

Запад обещает дать Украины деньги на собственное производство ракет и дронов

09:00 22.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные партнеры пообещали выделить Украине средства на собственное производство ракет и дронов в рамках ее ракетной программы, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Мы разработали ракетную программу. Она достаточно мощная. Мы уже обменялись ею с партнерами и ждем, насколько они будут поддерживать [нас] из имеющейся у нас возможности производить ракеты и дроны. Они уже дали нам пока еще устное согласие на то, что будут финансировать это, и в ближайшее время мы ждем окончательные письменные ответы от наших партнеров», — сказал Умеров в эфире телеканала «Рада».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 22.09.2024
Около 300 предметов искусства будут возвращены из США в Индию
0
25
21:10 21.09.2024
Утвержден новый состав правительство Франции
0
867
20:17 21.09.2024
Украина не получала разрешение от США и Британии использовать их оружие по целям вглубь РФ - Зеленский
0
856
16:20 21.09.2024
На антиправительственную демонстрацию в Париже вышли более тысячи человек
0
900
14:14 21.09.2024
Президент РФ направил поздравление премьеру Армении по случаю Дня независимости
0
951
13:30 21.09.2024
В Мюнхене начался фестиваль «Октоберфес», он проводится уже в 189-й раз
0
927
12:30 21.09.2024
ВС России нанесли удар по судну, груженому западным оружием – Минобороны РФ
0
1639
11:30 21.09.2024
У берегов Новой Земли специалисты обследуют затопленную 32 года назад атомную подлодку
0
1376
11:00 21.09.2024
Россия не будет отвечать симметрично на недружественные действия Совета ЦЕРН
0
1297
10:50 21.09.2024
В Японском море начинаются российско-китайские военно-морские учения
0
1037

Возврат к списку